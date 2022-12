Mieszkanka Krosna Odrzańskiego, piękna Daniela Doba wzięła udział w finale konkursu piękności Polska Miss. Jak jej poszło?

Daniela Doba ma 22 lata, mieszka w Krośnie Odrzańskim, ale wychowała się w małej wsi Lubogoszcz w gminie Maszewo. Aktualnie pracuje w kwiaciarni "Stefania" w Krośnie Odrzańskim. Ponadto uczęszcza do szkoły florystycznej i dodatkowo robi kurs aranżacji ogrodów.

W tym roku spróbowała swoich sił w konkursie piękności Polska Miss. Jak sama przyznała, niespodziewanie udało się jej dostać do finału.

- Był to pierwszy raz kiedy spróbowałam swoich sił w konkursie piękności i jestem dumna ze znalazłam odwagę i siłę, by zacząć realizować najskrytsze marzenia - opowiada Daniela. - Już jako mała dziewczynka oglądając w telewizji wraz z moimi dziadkami konkurs Miss Polski pamiętam, jak mówiłam: "Babciu! To kiedyś będę ja!".