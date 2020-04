Mieszkasz w Sulechowie? To mamy dla Ciebie superwieści. W paru punktach w mieście stanęły specjalne maseczkomaty. Sprawdź, gdzie

Nie wiesz, gdzie dostać maseczkę, a przecież w czasie epidemii musisz zasłaniać nos i usta? Gmina Sulechów ma na to rozwiązanie. Specjalnie dla mieszkańców w Sulechowie stanęły maseczkomaty. Maseczki przekazywane są też mieszkańcom sołectw. Dowiedz się więcej!

Jak to z maseczkami w gminie Sulechów było? - Gmina Sulechów zakupiła materiał i gumki do szycia maseczek wielorazowego użycia - mówi Tomasz Rybarczyk, z sulechowskiego urzędu. - Zaś Sulechowski Dom Kultury jest koordynatorem całej akcji. Urząd, poprzez SDK przekazywał materiał do osób, które w gminie takie maseczki szyją. To są koła gospodyń wiejskich, działacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale i indywidualni wolontariusze, również z Zielonej Góry. Raz dziennie odbywa się objazd po sołectwach w gminie Sulechów. Tam, gdzie maseczki są szyte. Następnie są one przywożone do urzędu i pracownicy rozdzielają je pomiędzy sołtysów. W ten sposób maseczki docierają do mieszkańców sołectw. W Sulechowie stanęły specjalne maseczkomaty - Zaś w samym Sulechowie mamy wyznaczone konkretne miejsca - wyjaśnia T. Rybarczyk. - Na tych stojakach zawieszamy maseczki co jakiś czas.

Wszystko po to, by mieszkańcy mogli na bieżąco z nich korzystać, ale by nie stwarzać zagrożenia dla innych i nie gromadzić się. Każdy może podejść i ją wziąć, kiedy tylko chce. Takie punkty działają jeszcze w: Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulechowie,

przy Sulechowskim Domu Kultury (tutaj jest specjalny karton z maseczkami)

i Środowiskowym Domu Samopomocy na Kruszynie. Do akcji rozdawania maseczek dołączyli wolontariusze z gminy Maseczki są też rozdawane podczas interwencji wolontariuszy. Gdy ci np. robią zakupy starszym mieszkańcom gminy.

- Oni również mają maseczki po to, by podczas spotkania móc je zostawić - słyszymy w sulechowskim urzędzie. Bo nawet przy minimalnym kontakcie z wolontariuszem, trzeba tę maseczkę mieć. Wszystko dla wspólnego bezpieczeństwa.

Szyjesz maseczki? Podziel się z innymi Jeśli szyjesz za darmo w gminie maseczki, również możesz się nimi podzielić w "maseczkomatach". W punktach wiszą proste haczyki, na których można zawiesić takie (higieniczne i bezpieczne) środki ochrony.

Obowiązek zasłaniania nosa i ust w czasie epidemii koronawirusa:

Wstępnie akcja przekazywania maseczek potrwa do tego piątku. Potem będzie kontynuowana w miarę potrzeb. Maseczki trafiały już też do tej pory do sulechowskiego szpitala. Potem, gdy tę potrzebę zabezpieczył urząd marszałkowski, zaczęła się akcja przekazywania masek mieszkańcom. - Nie chcemy rozdawać maseczek na ulicy, by ludzie nie ustawiali się w kolejkach - mówi T. Rybarczyk. - Dlatego jest kilka tych punktów. Po to, żeby gdy ktoś przechodzi, mógł maseczkę swobodnie wziąć, chociażby w drodze do sklepu czy apteki. WAŻNE

Maseczki są wielokrotnego użytku. Oczywiście trzeba je po użyciu wyprać w odpowiedniej temperaturze, wyprasować. Do tej akcji maseczkomatu zainspirowała władze gminy pani sołtys Kalska, która zapoczątkowała pomysł właśnie w tym sołectwie.

KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT MINUTA PO MINUCIE