Mikołaj przyjedzie do Zielonej Góry. Będzie jeździł po mieście autobusem MZK i wręczał małe upominki grzecznym dzieciom

Święty Mikołaj zawita do Zielonej Góry, by 6 grudnia wywołać uśmiech na wielu, nie tylko dziecięcych buziach. Będą słodycze, drobne podarunki, pamiątkowe zdjęcia ze Świętym i możliwość przejażdżki bajkowo przystrojonym autobusem, który tego dnia pożyczy od Miejskiego Zakładu Komunikacji. Taka okazja zdarza się raz do roku! Czyż można ją przegapić?