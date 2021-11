Milion za szczepienia. Dwie lubuskie gminy z finansowymi nagrodami

W województwie lubuskim nagroda trafi do gminy Łęknica, która zajęła pierwsze miejsce w regionie zielonogórskim. To dzięki temu, że zaszczepiło się tam 57,5 procent mieszkańców.

Oczywiście bardzo się cieszę z wysokiego stopnia zaszczepienia mieszkańców naszej gminy. To jest bardzo dobry wynik, który okazał się być najlepszym wynikiem w gminach do 30 tysięcy mieszkańców w dawnym województwie lubuskim. Mam nadzieje, że przełoży się to na jak najmniejsza zachorowalność mieszkańców Łęknicy na koronawirusa - mówi burmistrz Piotr Kuliniak.