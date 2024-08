Miliony dla Lubuskiego na ciepłe mieszkania. Kasa trafi do ponad dwudziestu gmin

Prawie sto milionów złotych trafi do dwudziestu pięciu lubuskich samorządów w ramach kolejnej edycji programu "Ciepłe Mieszkanie". Z pieniędzy na wymianę starych pieców czy docieplenie budynków skorzystają małe wspólnoty mieszkaniowe oraz najemcy lokali będących własnością gmin.

Samorządy zainwestują w ciepłe mieszkania

Program ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. To przyczynia się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza. W ramach drugiej edycji pieniądze zostały przeznaczone dla niewielkich wspólnot mieszkaniowych, które liczą od trzech do siedmiu lokali mieszkalnych. Na terenie województwa lubuskiego z takiego wparcia skorzysta blisko czterysta osiemdziesiąt wspólnot mieszkaniowych. Ekologiczne inwestycje będzie można zrealizować także w ponad pięciuset osiemdziesięciu lokalach mieszkalnych będących własnością gmin. - Blisko sto milionów złotych dotacji na poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w przyszłości przyniesie efekt w postaci poprawy jakości powietrza w regionie. Dzięki tym środkom, setki rodzin w województwie lubuskim będą mogły cieszyć się cieplejszymi i bardziej energooszczędnymi domami, a my wszyscy zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń i poprawą naszego środowiska - mówi prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Mirosław Glaz​.

Kopciuchów coraz mniej, ale nadal trują

Pieniądze z programu można przeznaczyć przede wszystkim na wymianę przestarzałych pieców, które w głównej mierze odpowiadają za fatalną jakość powietrza w naszym kraju, a jest to wciąż najbardziej powszechny sposób ogrzewania gospodarstw domowych. Problem w tym, że w takich piecach nie zawsze ląduje to, co powinno. Używanie niskiej jakości opału czy spalanie w nich śmieci i odpadów prowadzi do wydzielania dużych ilości dymów, które zawierają wiele szkodliwych substancji. Takie działanie ma bardzo negatywne skutki, bo choć dym z kominów ulatnia się szybko, to konsekwencje pozostają na długo. Dofinansowanie można otrzymać także na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę okien i drzwi oraz docieplenie budynków.

Kto dostanie pieniądze na inwestycje?

Najwięcej pieniędzy w ramach kolejnej transzy programu trafiło do gminy Lubsko. To ponad trzydzieści cztery miliony złotych, które trafią do najemców lokali komunalnych oraz wspólnot mieszkaniowych. Zainteresowanie mieszkańców tym przedsięwzięciem jest bardzo duże, a gmina liczy, że inwestycje przyczynią się do poprawy jakości powietrza na jej terenie.

- Żeby złożyć wniosek, najpierw przeprowadziliśmy specjalne konsultacje, w czasie których zebraliśmy deklaracje przystąpienia do programu. Jeśli chodzi o szacunkową liczbę lokali mieszkalnych, w których będą mogły zostać zrealizowane inwestycje, to wpłynęło ich trzysta. Prawie dwieście deklaracji złożyły natomiast wspólnoty mieszkaniowe. Będą mogły otrzymać dofinansowanie na demontaż nieefektywnych źródeł ciepła, zakup i montaż nowych urządzeń albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku. Tak duże zainteresowanie programem na pewno cieszy, bo zależy nam, aby nasi mieszkańcy oddychali zdrowym powietrzem - mówi Małgorzata Witos, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Kolejnym dużym beneficjentem tej transzy programu jest gmina Szprotawa. Tam wpłynie ponad piętnaście milionów złotych. - Tak wysoka kwota wynika z liczby wspólnot mieszkaniowych, które złożyły wstępne deklaracje uczestnictwa w tym programie. Te deklaracje były potrzebne, żeby oszacować łączną kwotę dofinansowania na całą gminę. Zainteresowanych było ponad sto wspólnot, które mają w planach między innymi wymianę źródeł ciepła lub termomodernizację budynków. W naszej gminie jest sporo takich starych, poniemieckich budynków i to głównie tam będą prowadzone takie prace - mówi Krzysztof Matkowski z Urzędu Miejskiego w Szprotawie.

Przeczytaj również: Jest nas coraz mniej, a będzie jeszcze gorzej. Lubuskie też się wyludnia Ponad dwa miliony złotych na ekologiczne inwestycje otrzyma natomiast gmina Świdnica. - Te pieniądze pójdą przede wszystkim na wymianę starych pieców, czyli tak zwanych kopciuchów, których wciąż jest dużo. To są bardzo ważne inwestycje, bo one przyczyniają się do poprawy środowiska i mają wpływ na czystość powietrza, którym wszyscy oddychamy. Mieszkańcy są bardzo zainteresowani i też na pewno im zależy na dofinansowaniu takich inwestycji, bo wiadomo, że wymiana takich przestarzałych urządzeń jest kosztowna, więc z takich dofinansowań chętnie skorzystają - mówi Anita Nowak, sekretarz gminy Świdnica.

Lista gmin i przyznanych dotacji w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" Gmina Lubsko: 34 104 500,00 zł

Gmina Małomice: 18 000 000,00 zł

Gmina Szprotawa: 15 097 000,00 zł

Gmina Żagań: 6 000 000,00 zł

Gmina Sulęcin: 5 100 000,00 zł

Gmina Iłowa: 4 566 507,12 zł

Miasto Gorzów Wlkp.: 3 000 000,00 zł

Gmina Świdnica: 2 298 000,00 zł

Gmina Dobiegniew: 2 182 500,00 zł

Gmina Żary: 1 820 000,00 zł

Gmina Świebodzin: 1 262 000,00 zł

Gmina Międzyrzecz: 934 000,00 zł

Gmina Wschowa: 896 000,00 zł

Gmina Skwierzyna: 725 000,00 zł

Gmina Otyń: 350 372,88 zł

Gmina Strzelce Krajeńskie: 247 500,00 zł

Gmina Drezdenko: 243 500,00 zł

Gmina Rzepin: 218 500,00 zł

Gmina Nowa Sól: 203 500,00 zł

Gmina Dąbie: 123 000,00 zł

Gmina Szlichtyngowa: 115 620,00 zł

Gmina Cybinka: 101 500,00 zł

Gmina Maszewo: 70 000,00 zł

Gmina Bytnica: 60 500,00 zł

Gmina Bojadła: 44 000,00 zł

Wysokość dofinansowania dla najemców lokali w domach wielorodzinnych będzie zależała od zakresu prac i dochodu. Może wynieść maksymalnie do czterdziestu jeden tysięcy złotych. W przypadku wspólnot mieszkaniowych maksymalna dotacja to trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych. Zobacz również: Rusza sezon dożynkowy wokół Gorzowa. Tak będą świętować gminy w powiecie!

Wideo Co dalej z Ruchem?