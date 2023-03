Miliony pod ziemią, czyli tak miasto walczy z deszczówką. Zobacz co i gdzie się dzieje i gdzie występują utrudnią

Miasto rozkopane. Prace toczą się m.in. przy ul. Podgórnej, na parkingu koło dworca PKP, Zacisze czy Foluszowej i innych. Okazuje się, że to nie koniec. Będą kolejne wykopy i utrudnienia w ruchu.

- Kopią i kopią. O co tu chodzi? – pyta emeryt Franciszek Styczyński z Zielonej Góry. – Czy musimy ciągle coś wymieniać pod ziemią?

Rzeczywiście dużo się dzieje w mieście. Pojawią się 3-5 metrowej głębokości wykopy. A będzie jeszcze więcej się działo, więc musimy uzbroić się w cierpliwość. Bo inwestycje Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji potrwają do końca listopada. Tak przynajmniej wynika z podpisanych sześciu kontraktów. Wykonawcy są różni i różnie też toczyć się będą roboty, ale wszystkie w ramach jednego projektu, dotyczącego tzw. deszczówki muszą zakończyć się w listopadzie.

Były sytuacje, że po ulicach pływaliśmy łódkami

Kiedy udało się na tę potężną inwestycję zdobyć unijne dofinansowanie w wysokości 52 mln zł, prezydent Janusz Kubicki mówił: - Jest się z czego cieszyć, ale z drugiej strony znowu trzeba będzie kopać, remontować... Sam się czasami sobie dziwię, bo wiem, że znajdą się tacy, co będą narzekać i wieszać na mnie psy. Ale z drugiej strony - jak nie dziś, to kiedy?

Pieniądze pójdą pod ziemię, by miasto nie było już zalewane po każdym większym deszczu. By mieszkańcy nie narzekali, że studzienki nie zbierają wody...

- Pamiętam, co działo się w lipcu 2017 r. Jak w Wenecji zielonogórzanie pływali kajakami, łódkami – wspomina Henryk Sobczuk.

Wówczas strażacy musieli podejmować ponad 150 interwencji. Wypompowywali wodę z urzędu marszałkowskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, tunelu podziemnego na dworcu PKP. Pracowali też na terenie szpitala.

I właśnie po to, by sytuacja się nie powtarzała, potrzebne są te podziemne inwestycje. W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra - etap I” wykonywanych jest 12 zadań. Obejmują one

6 km kanalizacji deszczowej, 5 zbiorników na wody opadowe, 9 separatorów, które pozwalają wprowadzić do cieków wody opadowe podczyszczone. Poza tym ponad 2 km sieci deszczowej zostanie poddanych renowacji. Inwestycje związane z deszczówką realizowane w Zielonej Górze Leszek Kalinowski. Elza Gniewek-Juszczak, Jacek Katos

Tu trwają roboty. Gdzie jeszcze możemy się spodziewać utrudnień w ruchu?

Co obecnie jest wykonywane? Przy ulicy Podgórnej i Zyty budowana jest kanalizacja deszczowa, a na parkingu – zbiornik retencyjno-rozsączający. Musimy w tym miejscu uważać, bo występują tu duże utrudnienia w ruchu. Budowa kanalizacji deszczowej trwa także na parkingu przy dworcu PKP, a także na Trasie Północej (w okolicy sklepu meblowego). Na końcu ulicy Zacisze budowana jest kanalizacja deszczowa z wylotem wód do Łączy. A przy ulicy Foluszowej toczy się budowa zbiornika retencyjno-rozsączającego. Chodzi o zbiornik na terenie byłej poniemieckiej oczyszczalni ścieków. To duży obszar do zagospodarowania. Inwestycja pozwoli przechwycić duże ilości wód opadowych, rozpadowych z miasta, ale także zabezpieczyć przed duża falą opadów, która płynęła potem do Zielonej Góry Przylepu i dalej do Czerwieńska. Inwestycje związane z deszczówką realizowane w Zielonej Górze Leszek Kalinowski. Elza Gniewek-Juszczak, Jacek Katos

To jeszcze nie koniec inwestycji związanych z deszczówką

Na osiedlu Czarkowo przy ul. Apartamentowej budowana jest kanalizacja deszczowa, a przy Skłodowskiej i Giżyckiej – powstają separatory, służące do oczyszczania ścieków przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacyjnej. Natomiast przy Zawiszy Czarnego toczy się inwestycja polegająca na budowie spustowo-przelewowej. Trwają prace przygotowawcze do budowy stawu parkowego na cieku Dłubnia przy ulicy Makowej oraz uporządkowania kanalizacji deszczowej w ulicach Nowojędrzychowskiej i Makowej.

Czeka na także budowa kolektora deszczowego od ul. Batorego aż do ronda Anny Borchers. Tu musimy się spodziewać częściowego zamknięcia drogi, jednego pasa. Projekt obejmuje też nowacje kanalizacji deszczowej na wielu odcinkach w mieście, m.in. na ulicy Dzikiej, Wazów, Dolinie Zielonej czy Skłodowskiej

