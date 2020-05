Miliony złotych na lubuskie zabytki. Które zabytki dostały dofinansowanie od ministerstwa kultury?

Lubuskie zabytki - Potrzeby są bardzo duże

- Z każdym rokiem nasz region składa coraz więcej wniosków - mówiła Barbara Bielinis-Kopeć, dyrektor Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Musimy się przypominać jako region, że też mamy cenne obiekty, które wymagają wsparcia. Ministerstwo zazwyczaj przeznacza ponad 100 milionów, które rozdziela między województwa. Otrzymaliśmy 4 miliony 370 tysięcy złotych. Nie jest to bardzo wygórowana kwota, pokazująca skalę zapotrzebowania, która co roku jest na tym samym poziomie. Jako konserwator uważam, że powinniśmy otrzymać jeszcze więcej pieniędzy. Jednak pewnie każdy z konserwatorów myśli podobnie, bo wszędzie są ogromne potrzeby. Dużo obiektów nie dostaje pieniędzy, a też się do nich kwalifikuje. Warto się starać i nigdy nie należy zakładać, że stoi się na straconej pozycji. Znamy przypadki, że nawet prywatny właściciel obiektu otrzymuje dotacje - podsumowała.