Miłość niejedno ma M, czyli walentynkowa poezja i piosenka zagościła w Zielonej Górze

Miłosne wiersze oraz erotyki lubuskich twórców recytowały Halina Bohuty-Stąpel oraz Agnieszka Ginko. A były to utwory: Haliny Bohuty Stąpel, Elżbiety Dybalskiej, Agnieszki Ginko, Katarzyny Jarosz-Rabiej, Jolanty Pytel, Bronisławy Raszkiewicz, Czesława Sobkowiaka.

Każdy mógł wyrecytować swój miłosny wiersz

- Dzięki tym wierszom wzruszyłam się do łez, powróciły cudowne wspomnienia sprzed lat. I pojawiła się refleksja nad życie. Naprawdę cieszmy się z każdej chwili, kiedy możemy być ze sobą razem. Bądźmy dobrzy, życzliwi dla siebie - mówi Wanda Jarulska z Zielonej Góry. W drugiej części programu pieśni i piosenki miłosne w wykonaniu zielonogórskiego barda Andrieja Kotina. Było lrycznie i romantycznie. Każdy z uczestników spotkania mógł też powiedzieć swój wiersz, podzielić się częścią siebie. Wśród publiczności rozlosowano eliksir miłości oraz wręczono upominki.

Gospodynie wieczoru to znane poetki

Halinka Bohuta-Stąpel - twórca i wykonawca liryki oraz piosenek kabaretowych, należy do Stowarzyszenia Aktorów Niezależnych, Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów. Żyje w zgodzie z przyświecającym jej od lat mottem: Masz ograniczony wpływ na długość swojego życia, ale nieograniczony na jego szerokość i głębokość.

Agnieszka Ginko-Humphries – poetka i pisarka, publikuje pod nazwiskiem rodowym Ginko. Autorka 3 tomików poetyckich i 5 książek dla dzieci, laureatka wielu konkursów. Od 20 lat organizuje imprezy kulturalne, od 8 lat w Bibliotece Norwida.

Andriej Kotin - literaturoznawca, songwriter, poeta, laureat licznych przeglądów piosenki autorskiej. Niektórzy zwą go bardem, sam jednak woli nie używać tego określenia, by nie obrazić uczuć starożytnych Celtów.