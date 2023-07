Miłośnicy kultowych garbusów zjechali do Zielonej Góry Drzonkowa na Garbobranie 2023 Mariusz Kapała

To już 15. odsłona zlotu właścicieli garbusów. Jak co roku fani tych kultowych samochodów zjechali do Zielonej Góry Drzonkowa. Impreza, która ma rodziny charakter, przyciągnęła miłośników kultowych volkswagenów z całej Polski i z zagranicy, m.in. z Czech i Niemiec.