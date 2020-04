Minister Zdrowia ostrzega: Kontakt przy świątecznym stole jest ogromnym zagrożeniem

Miasta praktycznie opustoszały. Większość mieszkańców stosuje się do panujących zasad. W miastach spotkać można osoby przemieszczające się z pracy i do pracy. - Widoczne są również niewielkie kolejki ustawione przy sklepach. Tam jednak w większości wszyscy są zdyscyplinowani i zachowują odpowiednią odległość i przestrzegają zasad - zauważa policja.

A co z wyjazdami? Przecież rozpoczyna się Wielkanoc 2020. Wielu chciałoby odwiedzić swoje rodziny, ale czy musimy liczyć się wtedy z mandatem? Kary za nieprzestrzeganie zasad są jasno wyznaczone. Można dostać mandat w wysokości od 5 tys. złotych do nawet 30 tys. złotych.

- Rekomendacja jest jednoznaczna. Powinniśmy maksymalnie ograniczyć przemieszczanie się - mówił kilka dni temu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. - To jest oczywiście poważny problem i poważne wyzwanie, bo Wielkanoc jest czasem, kiedy zazwyczaj spotykaliśmy się z rodzinami, kiedy Polacy podróżowali między miastami, ale tutaj, tak jak powiedział profesor Szumowski, staramy się chronić życie ludzkie, nie tylko zdrowie, ale i życie ludzkie. W związku z tym rekomendacja jest jednoznaczna, aby w te święta zrezygnować z podróży i pozostać w domach - podkreślał minister.

W jakim przypadku możemy się przemieszczać?

* dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),

wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),

* załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi),

* wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie – Prawo łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.