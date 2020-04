Minister zdrowia: w wakacje nie będzie kolonii, obozów

- O takich wakacjach, jakie mieliśmy do tej pory, możemy zapomnieć. Możemy zakładać, że w wakacje nie będzie kolonii, nie będzie obozów - powiedział.

- Jeśli nie odmrozimy gospodarki, ludzie będą umierali nie na koronawirusa, ale na inne choroby, choroby rzadkie. Problem z epidemią jest taki, że nie ma żadnych danych, żeby ona miała skończyć się w lecie, na jesieni, żeby wygasła w jakiś cudowny sposób. W naszych założeniach musimy mieć perspektywę działań do powstania szczepionki - powiedział w RMF FM.

Łukasz Szumowski stwierdził, że planowane przez rząd "odmrożenie" gospodarki, którego szczegóły poznamy jutro i pojutrze, jest niezbędne, by ludzie nie zaczęli masowo umierać na inne choroby, niż koronawirus.

- Nie ma żadnych danych naukowych, które mówią, że epidemia wygaśnie latem. Na świecie, gdzie temperatury są dużo wyższe, niż w Polsce, wirus jest obecny. Z epidemią będziemy borykać się przez rok. Tyle w mojej ocenie będzie trwała epidemia - dodał Łukasz Szumowski.

Według ministra zdrowia, koszt "zamrożenia" państwa wynosi obecnie 10 mld złotych dziennie lub na dwa dni. Zaznaczył jednak, że nie może to być powodem do podejmowania pochopnych decyzji o zniesieniu obostrzeń, ponieważ gdyby nie one, w Polsce byłoby o wiele więcej zachorowań.

