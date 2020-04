Ministerstwo Zdrowia informuje o 117 nowych zakażeniach. Wśród nich jest jedna osoba z powiatu Żagańskiego

Lubuszanie będą zarabiać mniej

– Młodzi ludzie mają zarabiać mniej, a jak się nie zgodzą to stracą pracę. To wykorzystywanie epidemii do tego by płacić mniej – uważa Czytelniczka. Wiele osób dostało aneksy do umów z obniżką pensji. Co robić? Podpisywać? Radzi prawnik Przemysław Sztejna.