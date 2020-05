Mirosław Daszkiewicz nie żyje. Był ikoną polskiej kulturystyki. Miał 60 lat

Mirosław Daszkiewicz nie żyje

Historia Mirosława Daszkiewicza (60 lat +) przypomina losy amerykańskiego boksera, Rocky’ego Balboa.

Żagański kulturysta zaczął ćwiczyć w piwnicy domu, w którym mieszkał. Ciężarkami zrobionymi własnoręcznie z metalowych rur i kawałków gruzu. Pochodził ze skromnej rodziny, żyjącej w starej kamienicy przy ul. Dworcowej nad Bobrem w Żaganiu. Niczym się nie wyróżniał, dopóki nie spotkał się z kulturystyką, która stała się jego życiową pasją. Wraz z nim zaczynało kilku kolegów, ale tylko on miał talent i wytrwałość.

Mirosław Daszkiewicz pracował w żagańskiej fabryce zamrażarek

Jako młody człowiek pracował w dawnym Zamexie (o historii zakładu pisaliśmy na naszym portalu), ale jego przełożeni nie chcieli zwalniać go na zawody. To nie zniechęciło Mirka. Nie poddawał się i ćwiczył nawet podczas przerw śniadaniowych. Podciągał się na drążku, podnosił ciężarki. W osiągnięciu szczytu formy i kariery pomógł mu wyjazd do Lubina i zapisanie się do klubu Tridon.