Miś Uszatek? Tak! Biblioteka Norwida w Zielonej Górze zaprasza na Wirtualną Noc Muzeów „z myszką” w Muzeum Ilustracji Książkowej

To będzie inna Noc Muzeów w Bibliotece Norwida niż dotychczas. – Ubiegłoroczna była bardzo tłumna – przypomina Anna Urbańska, specjalista ds. public relations z Działu Badań, Analiz i Metodyki Biblioteki Norwida. - Nasze Muzeum Ilustracji Książkowej pełne było dzieci z rodzicami, babciami i dziadkami. Wielką balią wypełnioną różnego rodzaju stworzeniami wykonanymi przez dzieci wyruszaliśmy w morską podróż w nieznane. Przy prasie graficznej wrzała robota, grafiki się odbijały. Zagadki rozwiązywały.

Co się wydarzy w sobotę, 16 maja 2020 r. podczas Wirtualnej Nocy Muzeów „z myszką” w Muzeum Ilustracji Książkowej? - Przeniesiemy się w lata 70. i 80., kiedy dzieci codziennie czekały na animowaną dobranockę emitowaną w telewizji o tej samej porze, gdy na małych winylowych płytach o obrotach 45/min. czołówka polskich aktorów nagrywała najważniejsze dla każdego dziecka bajki –zachęca Anna Urbańska. - Dzieciom pokażemy tamten świat, a dorosłych zabierzemy w podróż sentymentalną , która być może stanie się inspiracją do wyciągnięcia z lamusa starych płyt z bajkami i rzutników.

Ekspozycja Muzeum Ilustracji Książkowej prezentuje rozwój ilustracji na przestrzeni dziejów książki drukowanej od 15 do 21 w. Na przykładzie ilustracji w starych drukach, książkach i czasopismach dziewiętnastowiecznych oraz współczesnych polskich projektach znanych ilustratorów, można prześledzić jak zmieniała się ilustracja.

Rozwój ilustracji książkowej to w dużej mierze rozwój technik graficznych od najstarszego drzeworytu, poprzez miedzioryt, akwafortę, staloryt do litografii i drzeworytu sztorcowego oraz artystycznego drzeworytu i linorytu 20 w. W Muzeum znajdziemy ilustracje wykonane w różnych technikach i dowiemy się na czym one polegają i gdzie znalazły zastosowanie.

Oprócz samej ilustracji tematem ekspozycji jest szerzej rozumiana sztuka książki czyli książka jako piękny przedmiot, jako dzieło sztuki, dzieło dobrego rzemiosła. Można obejrzeć różnorodne i ciekawe zdobienia opraw, guzy, klamry, druki z wytłoczonymi superekslibrisami, także ekslibrisy zabytkowe i współczesne.