Mistrz Polski nie miał szans. Znakomity mecz Stelmetu

Gospodarze przystąpili do meczu osłabieni, w naszym zespole nie mógł zagrać Mikołaj Witliński. Zaczęliśmy znakomicie. Szybko, odważnie ze znakomitą skutecznością. Anwil był bezradny w obronie i nieskuteczny w ataku. Stąd szybko osiągnęliśmy sporą przewagę. W 5 min po trafieniu Jarosława Zyskowskiego było 16:4 dla nas. Potem, ciągle wszystko nam wychodziło, a gospodarzom prawie nic. Kapitalną pierwszą kwartę zakończył Zyskowski. Wynik 30:12 dla rywali to było od dawna coś niespotykanego w Hali Mistrzów.

Na szczęście zielonogórzanie zapomnieli o tych swoich minutach słabości. Znów grali z werwą, świetnie asystowali i nie pozwolili Anwilowi by się niebezpiecznie zbliżył. W 25 min po rzucie Tony’ego Meiera Stelmet wygrywał 55:39. Do końca trzeciej kwarty nasi nie tylko pozwolili się dogonić a jeszcze powiększyli przewagę. Przed czwartą kwartą wygrywaliśmy 70:49. Kibice miejscowych może jeszcze mieli cień nadziei ale zielonogórzanie szybko jej ich pozbawili. Grali znakomicie, a rywal nie miał nic do powiedzenia. W 35 min po trzypunktowej akcji Kinga nasz zespół wygrywał 85:55. Potem już smakowaliśmy zwycięstwo nie starając się specjalnie by je jeszcze śrubować i dodatkowo pognębić rywala. Nasz zespół pokazał klasę. Brawo Stelmet.