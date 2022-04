Mistrz Polski pokonany! Horror dla koszykarzy Enei Zastalu BC Zielona Góra

Enea Zastal BC Zielona Góra – Arged BM Stal Ostrów Wlkp. 86:85

Początek dla Ostrowa

Mistrzowie Polski lepiej weszli w mecz. Po 2,5 minutach ostrowianie prowadzili 5:0 (wszystkie punkty zdobył Michael Young), a w błyskawicznym tempie trzy faule złapał Jarosław Zyskowski. To pewnie mocno skomplikowało możliwość rotacji trenerowi Zastalu Oliverowi Vidinowi. Goście postawili na fizyczną koszykówkę, ale gospodarze byli blisko. Po pierwszej kwarcie zielonogórzanie przegrywali nieznacznie: 19:24. Fatalny był jednak początek drugiej części gry w wykonaniu zielonogórskich graczy. W ciągu dwóch minut zespól Stali zdobył siedem punktów i w 12 min prowadził już 31:19. Zastalowcy próbowali odrabiać straty, ale wydawało się, że to ostrowianie kontrolują sytuację prezentując lepszą koszykarską jakość. Do czasu.