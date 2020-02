Młodzież Wszechpolska zorganizowała walentynkową akcję [ZDJĘCIA]

Akcja Młodzieży Wszechpolskiej została zorganizowana w większości miast w kraju, gdzie organizacja posiada swoje struktury. W Zielonej Górze wzięło w niej 15 młodych osób, w tym zaprzyjaźnieni członkowie MW z Jasienia.

- To nie pierwsza taka inicjatywa. Co roku przy okazji Dnia Zakochanych chcemy poruszyć jakiś istotny temat. Dziś motywem przewodnim akcji jest ekologia i wyrażanie miłości do ojczyzny poprzez troskę o środowisko - tłumaczy Hubert Wójcik, prezes zielonogórskiego koła MW. I dodaje, że kwestie związane z ochroną środowiska zostały w ostatnim czasie zdominowane w mediach przez środowiska lewicowe.

- Chcemy pokazać, że my również rozumiemy te problemy. Uważamy, że każdy człowiek może coś zmienić w swoim otoczeniu, np. poprzez nie wyrzucanie śmieci do lasu, sprzątanie swojej okolicy, dbanie o porządek. To także jest przejaw nowoczesnego patriotyzmu - przekonuje Wójcik.