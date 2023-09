Młodzieżowa koszykówka w Zielonej Górze pozyskała dużego sponsora!

- Wychodzimy na szersze wody, bo to jest firma ogolnopolska. Łączą nas dwie rzeczy: energia i moc. Mam nadzieję, że nasza młodzież też da dużo mocy we wszystkich rozgrywkach. Od razu między nami zaiskrzyło, choć nie były to łatwe rozmowy. Jest nam bardzo po drodze i cieszymy się, że taki partner do nas dołącza. Pozwoli nam to na stabilizację na rynku sportowym, bo mamy trudny czas, a wciąż chcemy się rozwijać - stwierdził Arkadiusz Siemiński, wiceprezes klubu.