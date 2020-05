Mniej osób jeździ autobusami. MZK w Zielonej Górze ponosi coraz większe straty.

Miejski Zakład Komunikacji ponosi coraz większe straty, bo z powodu pandemii koronawirusa mniej pasażerów korzysta z usług miejskiej firmy. Jak jej pomóc? Rozwiązań może być kilka...

Budżet miasta topnieje w związku z pandemią koronawirusa. Straty przynosi Centrum Rekreacyjno-Sportowe czy Miejski Zakład Komunikacji. To oznacza, że trzeba będzie szukać oszczędności, łatać dziury, rezygnować z niektórych zadań. Mieszkańcy miasta chcą większej liczby kursów MZK. To także wiąże się z dodatkowymi finansami. Tymczasem tylko w pierwszym kwartale tego roku strata wyniosła 800 tys. zł. Pasażerów znacznie ubyło i nie wiadomo, kiedy wrócą, by korzystać z miejskiej komunikacji. Stąd dyskusja na temat, co zrobić, by MZK mogło w miarę normalnie funkcjonować? Czy rozwiązaniem byłaby podwyżka cen biletów, czy może likwidacja lub zmiany w ulgach i zniżkach czy też może większa dotacja ze strony miasta?

O ewentualnej podwyżce cen biletów MZK zdecydują radni Podwyżka cen biletów to nie sprawa MZK. Decyzję o tym podejmują radni. Zapytaliśmy ich zatem, co na ten temat sądzą.

- Zanim rada miasta wypowie się w tej sprawie, powinniśmy uzyskać informację od prezydenta i dyrekcji MZK na temat stanu finansowego zakładu po wybuchu pandemii – mówi radny PiS Jacek Budziński. - Dotychczasowe decyzje radnych o ulgach w zakresie przejazdów były podejmowane w innej sytuacji finansowej miejskiego przewoźnika. Mieszkańcy krytycznie komentują oszczędnościowe decyzje MZK, które oznaczają z natury redukcję liczby kursów. W związku z tym osobiście jestem za zwiększeniem dotacji dla zakładu. Jeżeli nie byłoby na to pieniędzy, to oczekuję na inne propozycje dyrekcji i prezydenta.

Podwyżka cen biletów MZK nie wchodzi w grę Zdaniem radnego KO, Marcina Pabierowskiego, ewentualne podwyżki definitywnie nie wchodzą w grę.

- Żadnych podwyżek cen biletów kosztem kieszeni mieszkańca – mówi radny. Jestem zwolennikiem darmowej komunikacji. Dlaczego? Po pierwsze – ze względy na ekologię. Więcej osób w elektrycznych autobusach, to mniej aut na ulicach. Po drugie dzięki temu optymalnie wykorzystamy tabor, a w mieście będzie mniej korków. Trzeba zrobić rachunek, czy darmowa komunikacja się nam nie opłaci. Bo przecież oznacza to m.in. brak kosztów utrzymania obiektów administracyjnych, likwidację automatów do zakupu biletów, a więc nie trzeba ich naprawiać itd. Nie trzeba będzie zatrudniać kontrolerów. Wszystkie te zaoszczędzone pieniądze będzie można przekierować na MZK.

Według radnego Pabierowskiego – trzeba dziś znowelizować i zmienić budżet w czasie pandemii, przesunąć wydatki np. z promocji na komunikację, z planowanych imprez masowych na komunikację. Należy zrobić wszystko, by wrócić do poprzednich rozkładów jazdy, bo w autobusach robi się tłoczno. A nie jest to dobre w obliczu koronawirusa.

Każdy miałby wybór: bezpłatnie i ekologicznie albo egoistycznie, wygodnie, ale drogo - Nie jestem za podwyżką biletów MZK ani likwidacją bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży – podkreśla radny klubu Zielona Razem Zbigniew Binek. – Dlaczego? Powodów jest kilka: 1) promujemy w ten sposób przesiadanie się na ekologiczny transport 2) z transportu autobusowego obecnie korzystają osoby mniej zamożne - podwyżka mogłaby być dla nich (i ich rodzin) dużym obciążeniem 3) byłbym skłonny w przyszłości kosztem znacznie wyższych opłat parkingowych w centrum wprowadzić bezpłatny transport dla wszystkich mieszkańców - mniej korków i mniej zanieczyszczeń w centrum. Każdy miałby wybór: bezpłatnie i ekologicznie albo egoistycznie, wygodnie, ale drogo. Za podwyżkami nominalnymi może jedynie przemawiać ewentualna wysoka inflacja, obniżająca realną wartość pieniądza.

Mieszkańcy nie chcą podwyżek biletów MZK A co sądzą mieszkańcy? Pytani przez nas na przystankach i deptaku zielonogórzanie w większości mówili, że nie chcieliby płacić więcej za bilety MZK. I tak w tym roku mają różne podwyżki, więc kolejna znacznie osłabiłaby domowy budżet.

- Rozumiem, że koronawirus spustoszył budżet miasta i różnych firm. Ale on także spowodował, że każdy z nas ma mniej pieniędzy w portfelu – mówi pani Aniela. – Może uda się zaoszczędzić na czymś innym?

- Wyższe ceny biletów spowodują, że mniej osób będzie jeździć autobusami MZK. A przecież nie o to chodzi – zauważa pan Tomasz.

- Może uczniowie niech płacą jakąś symboliczną kwotę. Jest ich dużo, to zawsze się nazbiera – mówi pani Patrycja.

A co Państwo sądzicie na ten temat?

