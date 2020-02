Mniej reklam w Zielonej Górze? Czy takie rozwiązanie w mieście jest możliwe?

O tym, że w naszym mieście należy wprowadzić uchwałę krajobrazową mówi się już od pewnego czasu. Zwracał na to uwagę m.in. Ruch Miejski, który wskazywał, że taka uchwała jest potrzebna, abyśmy mogli m.in. pozbyć się z przestrzeni miejskiej szpecących reklam oraz banerów. Nowe przypisy mogłyby także dotyczyć ograniczenia plakatów wyborczych, które masowo rozwieszane są podczas kolejnych kampanii, a na które narzekają mieszkańcy.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Prezydent Kubicki kontra Platforma Obywatelska. Zobacz, o co toczyła się walka!

Co ciekawe, rada miasta, na wniosek radnych z Koalicji Obywatelskiej, już dawno przyjęła uchwałę intencyjną w tej sprawie. Ale cały pomysł wciąż pozostaje w zawieszeniu… -

Ten temat dojrzewa do realizacji. Tutaj dużą rolę do odegrania mają poszczególne departamenty w urzędzie miasta. Dlaczego? Bowiem jest to dosyć skomplikowana kwestia. Trzeba np. wykonać inwentaryzację istniejących reklam i konstrukcji w pasach drogowych, przeanalizować lokalizacje, skonsultować założenia uchwały z konserwatorem zabytków pod kątem architektury miasta i lokalizacji reklam w strefach ochrony konserwatorskiej. Należy także stworzyć kodeks reklamowy i podzielić miasto na odpowiednie strefy. To wszystko wymaga czasu – twierdzi radny Marcin Pabierowski z KO. I dodaje, że z tego powodu realizacja koncepcji może zając nawet rok.