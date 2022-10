Mnóstwo jedzenia i koncerty. To wydarzenie w Zielonej Górze Ochli podoba się mieszkańcom i gościom. Zobacz, co tam się dzieje w sobotę Eliza Gniewek-Juszczak Mariusz Kapała

W ten weekend warto pojechać do skansenu w Zielonej Górze Ochli, ale najlepiej zrobić to autobusem. Specjalnie na wielkie wydarzenie spółka MZK Zielona Góra wydłużyła trasę linii O i wypuszcza do Ochli autobusy przegubowe. Zobacz, co tam się dzieje!