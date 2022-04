Mnóstwo pysznych ciast oraz świąteczne mazurki i baranki można kupować na kiermaszu na Chynowie

Zebrane pieniądze będą wsparciem kosztownego leczenia zielonogórzanki. Pani Alicja z Zielonej Góry walczy z glejakiem.

- Stan mojego zdrowia uległ gwałtownemu pogorszeniu. Wkrótce czeka mnie operacja w Poznaniu, w trakcie której w niszy po guzie zostaną zaaplikowane nano-cząsteczki tlenku żelaza. To część komercyjna zabiegu, wykonywana dzięki współpracy ze specjalistami z kliniki Paracelsus w Zwickau w Niemczech - opisuje plany leczenia pani Alicja. - Tam również będę kontynuowała dalszą terapię. To trudna i nierówna walka, ale możliwa do wygrania, niestety… bardzo kosztowna.