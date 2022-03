Moc imprez w Lubuskiem. Koncerty, kabarety, komedie. Nie siedź w domu. Sprawdź, co się dzieje w twojej okolicy!

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Teatr im. J. Osterwy W Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim od 11 do 13 marca o godz. 19, zagości muzyka z repertuaru Marka Grechuty. Spektakl pt. „Świecie nasz” w reżyserii Artura Barcisia, to cudowna podróż w świat poezji śpiewanej i talentu nieodżałowanego barda, związanego przez lata z „Piwnicą pod Baranami”.

ŁĘKNICA

W sobotę 12.03 o godz. 19, w Miejskim Ośrodku Kultury w Łęknicy, z recitalem wystąpi półfinalistka „The voice of Poland” – Paulina Gołębiowska. To uznana wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka. Jest absolwentką AM w Katowicach (specjalność wokalistyka jazzowa). Z wyróżnieniem ukończyła także wydział jazzu i muzyki estradowej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Swój wokalny warsztat szkoliła pod okiem m.in. Elżbiety Zapendowskiej, Lory Szafran, Grażyny Łobaszewskiej czy Karen Edwards. Brała udział w profesjonalnych projektach muzycznych, m.in. Festiwalu „Polsat Dzieciom”, Tribute to Jamiroquai, JazzTage w Görlitz, a także w muzycznym show TVP2 „Bitwa na głosy” w drużynie U. Dudziak. W swoim dorobku artystycznym ma na koncie współpracę z big bandem Uniwersytetu Zielonogórskiego pod dyrekcją Jerzego Szymaniuka, a także występy obok takich gwiazd, jak: Valerie Scott, Mike Russel, Krzysztof Kiljański, Henryk Miśkiewicz czy Jarosław Śmietana. Wstęp wolny.

SKWIERZYNA

KOŻUCHÓW

NOWA SÓL I ZIELONA GÓRA

W piątek 11 marca o 19 w sali Hydrozagadka w Zielonej Górze oraz niedzielę 13.03 o godz. 19, w sali widowiskowej Nowosolskiego Domu Kultury, wystąpi duet Krzysztof Kiljański i Witold Cisło w programie „Prócz Ciebie nic”. Obaj artyści pochodzą z Nowej Soli. Tu zaczęła się ich muzyczna znajomość oraz współpraca. Razem nagrali płytę „In The Room". Kijański w 2006 roku zdobył nagrodę „Fryderyka 2005” w kategorii piosenkarz roku. Od 1998 roku brał udział w wielu projektach jazzowych. W 2001 r. otrzymał wyróżnienie indywidualne na Międzynarodowym Festiwalu Jazzu Tradycyjnego „Złota Tarka”. Koncertuje i nagrywa z licznymi sławami jego formatu. Cisło to absolwent PSM w Nowej Soli (klasa gitary) oraz w Zielonej Górze w klasie perkusji. Ukończył zielonogórskie WSP na wydziale muzycznym. Współpracował z orkiestrą symfoniczną FZ oraz Lubuskim Teatrem. Wstęp płatny.

ZIELONA GÓRA

Biblioteka Norwida

W poniedziałek, 14.03 o godz. 18, w sali im. J. Koniusza Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, odbędzie się inaugurację nowego cyklu „Kino Lubię. Łukasz Maciejewski zaprasza”. Maciejewski to znany krytyk filmowy i teatralny, a także przyjaciel oraz juror „Kozzi Film Festiwal”. W bibliotece, prezentować będzie cyklicznie kino premierowe, przedstawiać nowości filmowe i prowadzić rozmowy z udziałem reżyserów, aktorów oraz kompozytorów. Pierwszą jego rozmówczynią będzie ceniona aktorka filmowa, teatralna i osobowość telewizyjna - Małgorzata Foremniak. Rozmowę wzbogacą fragmenty filmów z jej udziałem m.in. „Sonata” w reż. Bartosza Blaschke. To najnowszy film, w którym aktorka wciela się w postać matki niepełnosprawnego geniusza. Dopiero kiedy stał się on nastolatkiem, wychodzi na jaw, że przyczyną jego izolacji nie jest autyzm, tylko niedosłuch, pod którym skrywa się wielki talent muzyczny. Dzięki aparatowi słuchowemu, zaczyna on poznawać dźwięki, słowa i muzykę, w której się zakochuje. Pragnie zostać pianistą i wystąpić w filharmonii. Jak podkreślają krytycy: „to najlepsza rola dramatyczna w karierze aktorki”. Małgorzata Foremniak jest absolwentką Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. To popularna aktorka filmowa, serialowa, teatralna, osobowość telewizyjna. Ogromną sympatię widzów przyniosła jej rola Zofii Burskiej w jednym z najpopularniejszych seriali medycznych „Na dobre i na złe”, za którą otrzymała Telekamery dla najlepszej aktorki w 2001, 2002 i 2003 roku, oraz Złotą Telekamerę w 2004 r. Wstęp bezpłatny.