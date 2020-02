Móc spotkać swojego idola, to niesamowite uczucie. Żużlowcy Falubazu spotkali się z kibicami w galerii Auchan [ZDJĘCIA]

To było wyjątkowe spotkanie kibiców ze swoimi idolami. Żużlowcy Falubazu Zielona Góra w sobotę, 22 lutego, w galerii Auchan rozdawali autografy. Nie zabrakło również selfie oraz krótkich rozmów dotyczących m.in. tego co przyniesie nowy sezon. Akcja odbywała się w ramach trzydniowego wydarzenia "60 godzin z Falubazem". To chyba jedna z najbardziej emocjonujących chwil dla każdego sympatyka żużla. Móc spotkać drużynę, której się kibicuje, zdobyć autograf na koszulce, szaliku, czapce... To chwila, która w przyszłości na pewno zaprocentuje pięknymi wspomnieniami. Stąd też wcale nie zdziwiły tłumy, jakie ustawiły się w kolejce być choć przez chwilę móc zamienić słowo z każdym z żużlowców. – Takie spotkania jak to w Auchan, to podziękowanie za wsparcie kibiców i ich gorący doping w trakcie sezonu. Dla nas to wielka frajda i szansa na wysłuchanie ciekawych opinii o tym, co może się wydarzyć w sezonie – mówił kapitan Piotr Protasiewicz. Teraz ekipę Falubazu Zielona Góra czeka tygodniowy obóz przygotowawczy w Świnoujściu, podczas którego również nie zabraknie naszych relacji. Niedługo po nim zawodnicy rozpoczną treningi na torze przed nowym sezonem. Zobacz również: Żużlowcy Falubazu dołączyli do pogromców bazgrołów

Michał Korn