Moda na morsowanie! Nie każdy jednak może pluskać się zimą w wodzie. Dlaczego?

Morsowanie dla mnie to samo zdrowie

- Nie widziałem się w ogóle w zimnej wodzie. Wolę raczej do sauny chodzić, bo zmarzluch jestem straszny. No ale pewnego dnia postanowiłam, że zrobię coś szalonego w moje okrągłe urodziny – przyznaje zielonogórzanka. – No i dałam się namówić. Nie sądziłam, że to może mi się spodobać. A jednak. Morsowanie stało się moim sposobem na stres, zmęczenie. Czuję, że się wzmocniłam i już tak się nie przeziębiam jak kiedyś.

Kto nie może morsować?

- Zachęcam wszystkich do spróbowania. Oczywiście, jeśli nie ma przeciwwskazań – mówi pani Marta. – Pamiętajmy, że do morsowania trzeba się przygotować. Zanim wejdziemy do wody, konieczna jest rozgrzewka w ubraniu, ćwiczenia aerobowe i oddechowe, rozruszanie stawów i mięśni.

Tomasz Łączkowski z Lodołamaczy podpowiada, że warto zapytać lekarza, czy morsowanie jest dla nas. Co prawda niewiele rzeczy wyklucza nas z tego, ale zawsze warto się upewnić.

Szczególnie tu uważać powinny osoby, chorujące na serce czy układ krążenia. Wejście do lodowatej wody może być dla nich niebezpiecznie. Przeciwskazaniem jest też nadciśnienie tętnicze, choroby żył, padaczka, choroby psychiczne, choroby mózgu i neurologiczne, borelioza, nadczynność tarczycy. Oczywiście nie powinny wchodzić do zimnej wody osoby, które się źle czują, mają gorączkę czy katar, ból gardła, Morsować nie powinny kobiety w ciąży jak i małe dzieci. Dopiero nastolatkom polecana jest ta forma polepszania odporności.

Zalet morsowania jest wiele, poprawia ono naszą odporność, zwłaszcza jeśli chodzi o choroby górnych dróg oddechowych, poprawia nasze krążenie czy stan skóry.

