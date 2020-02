Modernizacja amfiteatru w Zielonej Górze. Co się stanie z Piast Polaną?

Piast Polana to miejsce, które szczególnie w okresie letnim jest bardzo popularne wśród mieszkańców. Na zielonej trawce można usiąść z kocem, rozłożyć się jak na pikniku, zrelaksować na leżaku lub na przykład pograć we frisbee. Co bardziej aktywni mogą nawet skorzystać z siłowni pod chmurką. Często odbywają się tam również imprezy dla seniorów czy młodzieży.

Wraz z ogłoszeniem zwycięskiego projektu na przebudowę amfiteatru mieszkańcy zaczęli zastanawiać się, co się stanie z Piast Polaną. Pytania wzbudziła jedna z zaprezentowanych grafik, na której ten teren był wybetonowany. Zielonogórzanie zaczęli pytać, czy plany uatrakcyjnienia terenu zostały przez magistrat porzucone...