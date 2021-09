Modernizacja zielonogórskiego schroniska. Inwestycja ma kosztować około 10 mln zł. Są dwa warianty Agnieszka Linka

Wczoraj, tj. 14 września w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt na ul. Szwajcarskiej odbyła się konferencja, na której przedstawiono dwa warianty rewitalizacji schroniska dla zwierząt. Projekty są imponujące. Znikną stare metalowe klatki i boksy, a co powstanie w zamian? Warto obejrzeć, bo od 20 września do 3 października mieszkańcy będą głosować na wybrany przez siebie projekt. Głosy będą oddawane na platformie do konsultacji miejskich zielonagora.konsultacjejst.pl.