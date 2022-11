Modliszka polska sfotografowana już u nas. Zobacz zdjęcia pana Łukasza i pana Marka

Napisało do nas m.in. dwóch mieszkańców powiatu żarskiego.

- Nazywam się Łukasz Kwiatkowski. Mieszkam w Jeziorach Wysokich w powiecie żarskim – napisał do Czytelnik. - Na co dzień jestem operatorem maszyn numerycznych. Hobbistycznie latam dronem i obserwuję świat z góry. Pierwsze spotkanie z modliszką było latem 2020 r. Mielno gmina Gubin, wiedziałem, jak wygląda modliszka, ale nie spodziewałem się jej spotkać w ogródku z kwiatami, podejrzewałem że mogła uciec z jakiegoś terrarium. Prowadziłem przez jakiś czas obserwacje zachowania i zostawiłem ją spokojnie bez żadnej ingerencji. Kiedy je jeszcze spotykałem? W 2020r. - jedno spotkanie, 2021r. - 3 spotkania, 2022 r. przez okres wakacyjny i wczesno jesienny przynajmniej 1 na tydzień, a nawet częściej. Zdarzały się przypadki, że można było je zobaczyć na elewacji budynku, chociaż powinny być zakamuflowane w trawie. Być może wygrzewały się na słońcu. Zazwyczaj widywałem owady zielonego umaszczenia, ale w 3 przypadkach były brązowe.