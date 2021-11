Moim zdaniem. Czy będziemy jeść sztuczne mięso?

Ostatnio jednak pojawił się nowy produkt, który potencjalnie mógłby być zjadany zarówno przez zwolenników, jak i przez przeciwników mięsa. Jest to sztuczne mięso, produkowane fabrycznie (a więc nie obciążone śmiercią żadnych zwierząt). Wydawać by się mogło, że nauka i technika doprowadziły do rozwiązania idealnego. Niestety, tak nie jest.

Po pierwsze, sztuczne mięso zawiera wyłącznie komórki mięśniowe (wyhodowane z komórek macierzystych lub mięśniowych) i hodowane osobno komórki tłuszczowe. Tymczasem prawdziwe mięso zawiera jeszcze komórki tkanki łącznej (bezwartościowe odżywczo, ale nadające mięsu odpowiednią konsystencję i jędrność), naczynia krwionośne i fragmenty tkanki nerwowej. Powoduje to, że sztuczne mięso różni się jednak smakiem od naturalnego. Trzeba je farbować, bo czerwona lub różowa barwa naturalnego mięsa pochodzi od krwi, a to sztuczne jest bezbarwne.

Produkcja mięsa sztucznego związana jest z niebotycznymi kosztami. Zaprezentowane w 2013 roku pierwsze hamburgery ze sztucznego mięsa wprawdzie dobrze smakowały i były dietetycznie pełnowartościowe, ale kosztowały - bagatela! - kilka tysięcy USD każdy!