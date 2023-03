Morsowanie, Czadomen, Liber, Inez na urodzinach Igi w Sulechowie. Festyn charytatywny był wspaniały

Kończy się czas małej Lubuszance chorej na SMA. To ostatni moment na podanie leku!

Na festynie charytatywnym wystąpił Czadomen, Liber i Ina, najlepsi w kraju i Europie Strongmani oraz zespoły taneczne i wokalne, a także odbył się pokaz morsowania. Podczas festynu z okazji 5 urodzin dziewczynki, które będzie obchodziła 27 marca zostało odśpiewane przez wszystkich uczestników festynu tradycyjne 100 lat, a nagranie trafiło już do rodziców małej Igi. Dodatkowo można było wesprzeć zbiórkę dla Igi kupując losy, licytując wartościowe fanty, nabywając ozdoby świąteczne w stoisku rękodzielniczym czy korzystając z bogatej oferty gastronomicznej. Do akcji włączyli się nie tylko wolontariusze wspierający od dawna dziewczynkę, ale także instytucje, podmioty gospodarcze i wiele prywatnych osób.

SMA - co to za choroba?

SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni, jest chorobą genetyczną, polegającą na stopniowym osłabieniu i zanikaniu mięśni z powodu obumierania neuronów w rdzeniu kręgowym. Szansą na zdrowie i normalne życie są jednorazowe podanie najdroższego leku świata „Zolgensma”, czyli zastosowanie terapii genowej. Należy to jednak zrobić zanim dziecko osiągnie 13,5 kilograma wagi. Mali pacjenci co cztery miesiące otrzymują bolesne zastrzyki w rdzeń kręgowy, mające podnieść poziom białka w organizmie. Choroba jest bezlitosna, gdyż powoduje wiele groźnych infekcji, które są groźne dla zdrowia i życia. Zwykłe przeziębienie może być śmiertelnie niebezpieczne, gdyż mali pacjenci mogą mieć problemy z odkrztuszeniem wydzieliny co może grozić uduszeniem.