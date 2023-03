Morsy zapraszają do wspólnego morsowania i sprzątania! W niedzielę możesz dołączyć do akcji na Dzikiej Ochli w Zielonej Górze

Członkowie grupy EKM Lubuskie Morsy zapraszają do wspólnej akcji, dzięki której okolica Dzikiej Ochli będzie jeszcze piękniejsza. Zdarza się, że spacerowicze zostawiają butelki, czy inne opady w lesie wokół akwenu. A początek wiosny to dobry czas na porządki. Dzięki zebraniu różnego rodzaju opakowań okolica będzie piękniejsza i zdecydowanie będzie przyjemniej uprawiać tutaj jogging, nordic walking i po prostu korzystać ze świeżego powietrza.

Akcja jest też podziękowaniem.

- W podziękowaniu za to, iż mogliśmy w sezonie morsowym korzystać z darów natury Dzikiej Ochli oraz uprzejmości gospodarzy tego miejsca, chcemy wysprzątać tereny wokół akwenu i pobliski las - wyjaśnia Radosław Brodzik z EKM Lubuskie Morsy. - To cykliczna akcja, organizowana przez EKM od trzech lat. Zachęcamy do włączenia się w sprzątanie, szczególnie morsy korzystające z zimnych kąpieli na Dzikiej Ochli, żeby razem zadbać o te tereny.