Most zamknięty, woda niska, ludzi pozamykał koronawirus. Niektórym Odra przypomina trochę Saharę

Stary most w Cigacicach wreszcie doczekał się remontu. Przed wjazdem na niego zawsze stały kolejki samochodów. Z jednej i drugiej strony. Dziś nikt tam nie czeka, aż zapali się zielone światło. Stoją odpowiednie znaki, barierki, jest usypana górka z piasku. Wszystko po to, by nikt nie odważył się przejechać na druga stronę. Remont mostu za blisko 12 mln zł potrwa do listopada 2021 roku.

[] Do listopada 2021 roku mieszkańcy regionu muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu z powodu zamknięcia mostu w Cigacicach. W jego okolicy panuje cisza i spokój... Nikt nie stoi na poboczu przed światłami, by sprzedać rolne płody. Odra się zmniejsza, bo poziom wody niski - To zupełnie inny widok, do którego przez tyle lat zdążyliśmy przywyknąć - zauważa pan Wiesław z Zielonej Góry. - Na dodatek pandemia koronawirusa pozamykała nas w domach. To też powoduje, że panuje tu spokój i cisza. Krajobraz zmienia się też dlatego, że poziom rzeki jest bardzo niski. Susza daje o sobie znać.

Pływaliśmy galarami po Odrze Już w tamtym roku było fatalnie. Odra spadła do rekordowo niskiego poziomu. W Malczycach zanotowano 10 centymetrów wody.

Wokół mostu w Cigacicach widać wiele piaskowych wysp, półwyspów, spękaną ziemię. Już teraz... Co będzie w lipcu, sierpniu?

- Moja rodzinka lubiła sobie popływać galarami po Odrze. Zawsze przyjeżdżaliśmy do Cigacic na taki majowy rejs. Potem w weekendy także korzystaliśmy z tej wodnej atrakcji - wspomina pan Tomasz z Zielonej Góry. - Przy okazji jakaś wizyta na winnicy, bo przecież tu ich nie brakuje. Jakże zmieniło się teraz nasze życie... Na dodatek nawet przez most nie można przejechać. Choć to akurat nie jest wina koronawirusa i jest związane z pozytywną sprawą - remontem.

Susza także w ogrodach i polach Brak deszczu to nie tylko niski poziom wody w rzece. Nie tylko zmiana krajobrazu. Na brak opadów narzekają rolnicy, działkowcy.

- Chciałam posadzić cebulki kwiatów. A ziemia to sam piach, susza. Namoczyłam najpierw kwiaty, nalałam wody do ziemi, może coś z tego wyjdzie - napisała do nas pani Wanda.

