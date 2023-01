Można dostać 1000 zł lub 1500 zł. Mieszkańcy Zielonej Góry mają czas na złożenie tego wniosku tylko do 1 lutego

Urząd Miasta Zielona Góra przypomina, że osoby ogrzewające mieszkanie lub dom energią elektryczną (w tym pompą ciepła) mogą starać się o jednorazowy dodatek elektryczny.

Taki dodatek elektryczny wynosi 1000 zł lub 1500 zł i zależy od ilości zużytej energii. Jednorazowe dofinansowanie do rachunków wynosi 1000 zł. Jednak, jeśli pod tym samym adresem zużycie energii elektrycznej w roku 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, to dopłata wynosi 1500 zł.

- Do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh lub zaświadczenie wydane przez to przedsiębiorstwo potwierdzające, że zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh. - podkreśla UM Zielona Góra w komunikacie do mieszkańców.