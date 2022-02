Można sprzedać grunty Lasom Państwowym. Ile można zarobić i kto na tym skorzysta? Maciej Badowski

- Zachęcamy wszystkich właścicieli gruntów, na których może powstać las, aby zgłosili się do nadleśnictw z ofertą sprzedaży - poinformował wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka. Lasy Państwowe rozpoczynają ogólnopolską akcję skupu gruntów, które będą wykorzystywane pod zalesianie, aby powiększyć zasoby leśne. Zgodnie z założeniami, do 2050 roku lesistość Polski ma zwiększyć się do 33 proc.