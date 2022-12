Mróz i śnieg w Lubuskiem. Przedstawiamy prognozę na najbliższe dni. Czy będziemy mieć białe święta Bożego Narodzenia?

W poniedziałek, 12 grudnia, w wielu miejscach Lubuskiego od rana leży śnieg. Na południu regionu opady białego puchu zaczęły się już w niedzielę wieczorem. Na północy Lubuskiego śnieg padał w nocy i nad ranem. Nie ma go dużo, ale to wystarczyło, żeby w niektórych miejscach na drogach zrobiło się ślisko i niebezpiecznie. Tak było m. in. w powiecie słubickim, gdzie za Kunowicami w stronę Rzepina doszło do wypadku. Szybko utworzyły się gigantyczne korki.