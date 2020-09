W niedzielę, 6 września, w samo południe w zielonogórskiej konkatedrze p.w. św. Jadwigi Śląskiej odprawiona została uroczysta Msza Święta w intencji winiarzy, mieszkańców i gości winobraniowych, celebrowana przez Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Tadeusza Lityńskiego. Msza rozpoczęła się od słowami pieśni do św. Urbana „Urbanie, święty patronie, Gród Winny w opiekę weź. Papieżu, prowadź ku prawdzie, dróg wiary, nadziei strzeż. Tobie święty opiekunie powierzamy nasze dni: wszystkie smutki i radości, najpiękniejsza nasze sny. Złóż je Bogu na ołtarzu, by uświęcił każdy trud i ozdobił nasze życie blaskiem cnót. Twoje ręce rozdawały Eucharystii wielki dar, Jezus bowiem Ci zaufał widząc pragnień Twoich żar. Ty w opiekę nasze miasto już od wieków chciałeś wziąć. My spełniamy Twe pragnienia i wołamy: z nami bądź! Bądź patronem wszystkich, którzy zamieszkują Winny Gród, by się każdy Twą opieką chlubić mógł”. W mszy uczestniczyli przedstawiciele władz diecezji, miasta oraz wierni. WSZYSTKO O WINOBRANIU 2020: Winobranie 2020: Koncerty, spektakle, winobusy, miasteczko winiarskie, lunapark. Mnóstwo atrakcji w czasie Dni Zielonej Góry

Jacek Katos