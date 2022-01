Murale piosenkarek, szlak Złotej Łączy, winiarskie głazy... czyli pomysły na podwójny jubileusz Zielonej Góry

Zielona Góra będzie świętować swoje 800. urodziny i 700-lecie nadania praw miejskich. Z tej okazji planowanych jest wiele wydarzeń. Powstał komitet organizacyjny, na czele którego stanął profesor Czesław Osękowki. Powstaje też komitet honorowy. Ostatnio dołączył to niego m.in. ksiądz biskup Tadeusz Lityński. Zaproszenie przyjął wojewoda Władysław Dajczak, a także nadburmistrz - zaprzyjaźnionego z Zieloną Górą – niemieckiego Cottbus.

Jak podkreśla prezydent Janusz Kubicki, święto miasta to święta nas wszystkich. Nie ma miejsca na podziały. Zależy nam na tym, by była to okazja do integracji, łączenia różnych środowisk.