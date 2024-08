Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli kusi spacerami tematycznymi. O co pytają ich uczestnicy i skąd przyjeżdżają, sprawdziliśmy

Spacery tematyczne to propozycja skierowana zarówno do turystów jak i mieszkańców Zielonej Góry oraz okolic. Nawet te osoby, które były w skansenie już kilka razy, będą miały szansę zobaczyć go w zupełnie innym świetle. W ubiegła sobotę Katarzyna Buganik arcyciekawie odpowiadała o tradycyjnych ludowych ozdobach i dekoracjach. Wśród uczestników znaleźli się goście nawet spod Gniezna, których szczególnie zainteresowała zagroda z zachodniej Wielkopolski. Wszyscy zadawali sporo pytań, na które szczegółowo odpowiadała przewodniczka.

Pokazujemy teoretycznie te same obiekty co zawsze, ale za każdym razem nasi przewodnicy opowiadają uczestnikom trochę inną historię, ukażą inną ich tajemnicę.

- mówi Natalia Dziadura z Muzeum.