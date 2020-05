Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze Ochli ponownie otwarte dla zwiedzających! Zobaczcie, jak pięknie zrobiło się tam na wiosnę

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze Ochli to bardzo popularne wśród zielonogórzan miejsce. Chętnie zaglądamy tu szczególnie podczas cyklicznych wydarzeń, jak np. Kaziuki. Jednak skansen przyciąga także w tygodniu i na weekend. Szczególnie miłośników dawnego budownictwa, historii i… spokoju.

Ogród Botaniczny i Minizoo już otwarte. Co się tu zmieniło?

Muzeum może pochwalić się posiadaniem dwóch unikatowych obiektów w skali całego kraju. Jest to chata z Potrzebowa, czyli jeden z najstarszych drewnianych obiektów mieszkalnych w Polsce, pochodzący z 1675 roku oraz XVIII-wieczna wieża winiarska przeniesiona tu z Budachowa. Oczywiście do zwiedzania jest tu znacznie więcej. A co najważniejsze, panuje tu prawdziwie sielankowa atmosfera.

Dni i godziny otwarcia zielonogórskiego skansenu

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze Ochli otwarte jest w następujące dni: