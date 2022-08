Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze - Ochli zaprasza w tę niedzielę na "Święto Miodu"

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze - Ochli zaprasza

W niedzielę 21 sierpnia w godz. 10.00 – 16.00 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze-Ochli odbędzie się „Święto Miodu”.

Wydarzenie nawiązujące do tradycyjnej kultury ludowej jest przede wszystkim prezentacją tradycji i teraźniejszości związanej z pszczelarstwem.

- "Święto Miodu" to impreza dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku - zapewnia Tadeusz Woźniak, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Ochli. - Będą warsztaty z wypieku chleba na miodzie, piernikowe i zielarskie. Będziemy też robili domki dla zapylaczy. Na warsztatach kulinarnych będzie można zrobić potrawy związane z miodem, np. bułki, czy pierożki na miodzie. Na chętnych będą czekały konkursy z nagrodami, a najmłodszym z pewnością dużą radość sprawi wystawa dawnych zabawek i warsztaty plastyczne - wylicza.

"Święto Miodu" to również doskonała okazja, by poznać wartości odżywcze i lecznicze miodu oraz innych produktów wytwarzanych przez pszczeli rój, jak wosk czy pyłki. Wydarzenie ma również na celu uświadomienie roli pszczół i innych zapylaczy w ekosystemie.

Trzy czwarte tego, co jemy, zależne jest od pracy pszczół, zatem nic dziwnego, iż mówi się, że jeśli zginie ostatnia pszczoła, pozostaną nam cztery lata życia!