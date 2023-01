Muzyka Webera, Beeethovena i Brahmsa zagościła w Filharmonii Zielonogórskiej. Wspaniałe wykonania koncertu fortepianowego i symfonii

Cyborg fortepianu

Dojrzały dźwiękowo Brahms

Jeśli miałbym powiedzieć, która z symfonii Brahmsa podoba mi się najbardziej, to od razu, bez wahania, odpowiedziałbym, że ta trzecia. Jest w niej mnóstwo ekspresji, emocji, wspaniałej harmonii i znakomitej instrumentacji. To dzieło zabrzmiało na finał muzycznego wieczoru w Filharmonii Zielonogórskiej pod batutą Bassema Akikiego. Maestro wydobył z orkiestry to co najlepsze i było to jedno z lepszych wykonań tej pięknej symfonii, które słyszałem w naszej filharmonii. Chyle czoło, także dla solistów zwłaszcza z sekcji dętej - Krzysztofa Danielaka (waltornia, za solo w trzeciej części symfonii, czysto, z uczuciem, po prostu jak trzeba), Bronisława Krzystka (klarnet, za włożone w grę uczucie), Mariusza Nowaka (obój - mistrzowskie operowanie mocno nostalgicznym dźwiękiem oboju) i Agnieszce Wierzbickiej (flet - subtelne, choć stanowcze podkreślanie Brahmsowskiego charakteru utworu).