Mykoła Kobyałko Iwanowicz z Zielonej Góry miał sześciu synów i córkę. Może kogoś z nich znasz? Rodziny szuka Kristina spod Lwowa

– Chcę znaleźć moją rodzinę, która kiedyś mieszkała w Zielonej Górze, czy możesz mi pomóc? – zapytała Kristina Fedishin tłumacząc, że rozumie język polski, ale trudno jej pisać, więc korzysta z Google tłumacza.

Mykoła Kobyałko Iwanowicz pochodził z polskiej rodziny na Ukrainie. Urodził się w 1907 lub 1909 roku. Mieszkał w mieście Brody w obwodzie lwowskim. W Brodach chodził do szkoły. Potem ożenił się z Ukrainką o polskich korzeniach i przeniósł się do Zielonej Góry. Miał sześciu synów i jedną córkę. Ta córka, to na pewno Marysia. Mówiono o niej w rodzinie Marusia.