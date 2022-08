- Myślałam, że borelioza to tylko ból stawów, a ludzie leczeni przez trzy tygodnie w szpitalu, wychodzą zdrowi - przyznaje pani Pamela

Potrzebna pomoc. Zaczęło się od kleszcza

- Kiedyś myślałam, że borelioza to tylko ból stawów, a ludzie, leczeni przez trzy tygodnie w szpitalu, wychodzą zdrowi. Oh, jakie błędne myślenie i nieświadomość tego, że kleszcz może zniszczyć życie - pisze Pamela Łuczak-Bokła, pracownica Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Niepokojące objawy wystąpiły w trzeciej dobie po urodzeniu synka. nasilały się coraz bardziej, a długo nie było wiadomo, co się dzieje.