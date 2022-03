Na co Zielona Góra wyda prawie 50 milionów? Jest zawarta umowa w sprawie inwestycji

Nowa pętla i stacja ładowania autobusów elektrycznych

Celem inwestycji jest budowa pętli autobusowej na os. Mazurskim i montaż 1 szt. stacji ładowania autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą. Ze stacji będą mogły korzystać również przegubowe autobusy elektryczne, które w odróżnieniu od autobusów Solo mają pantograf zamontowany w przedniej części pojazdu. W ramach zamówienia zostanie też wykonany odcinek ul. Giżyckiej stanowiącej dojazd do projektowanej pętli.

- Planowana inwestycja pozwoli zwiększyć ilość autobusów elektrycznych w mieście i poprawi dostępność komunikacji miejskiej, co bardzo mnie cieszy - mówi Janusz Kubicki prezydent Zielonej Góry. - To powód do dumy i radości, bo Zielona Góra jest nie tylko pionierem w zakresie zeroemisyjnej komunikacji miejskiej, ale myślę, że również liderem na skalę całego kraju – dodaje Kubicki.

Projekt jest współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Jego całkowity koszt brutto to 49 225 148,49 zł, z czego 35 647 000,00 zł netto to wydatki kwalifikowane, 30 299950,00 zł netto to kwota dofinansowania z Unii Europejskiej, a 18 925 198,50 zł netto to wkład własny.