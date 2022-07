Na deptak w Zielonej Górze wjechały elektryczne samochody. Mieszkańcy testowali auta podczas jazdy próbnej

Zielona Góra chce być eko

Elektromobilność wydaje się tematem bliskim Zielonej Górze. Ponad połowa floty komunikacji miejskiej to bezemisyjne autobusy i kompletna infrastruktura do ich ładowania. Do końca roku liczba ta ma wzrosnąć do 80 procent. Miasto zaistniało na mapie wysokich technologii i przemysłów związanych z ładowaniem pojazdów elektrycznych dzięki firmom takim, jak chociażby Ekoenergetyka - Polska, liderze w produkcji innowacyjnych urządzeń ekoenergetycznych. Naszą pozycję ugruntowuje organizacja imprez na światowym poziomie, jak chociażby CharIN Conference & Testival Europe, podczas której eksperci z całej Europy oraz przedstawiciele światowych marek produkujących samochody dyskutowali o najnowocześniejszych trendach i rozwiązaniach mobilnych technologii. W ramach Testivalu zorganizowano 1. Zielonogórski Dzień Elektromobilności. Wszystko po to, by przekonać mieszkańców, że omawiane na technologicznych konferencjach kwestie nie są jedynie ekologiczną fantazją.

- Wspieramy wszelkie działania związane z elektromobilnością - mówi Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry. - W ostatnim czasie podpisaliśmy list intencyjny o utworzeniu na terenie Parku Technologicznego w Nowym Kisielinie Europejskiego Centrum Elektromobilności. Cieszymy się, że wydarzenia takie, jak dzisiejsze pomagają w zdobywaniu słusznego przeświadczenia, iż auta na prąd to przyszłość i konieczność - tłumaczy Kaliszuk.