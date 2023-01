Na deptaku w Zielonej Górze ekipa właśnie rozkuwa kostkę brukową. Czy to koniec betonozy?

Przy pomniku Bachusa posadzonych zostanie siedem wiśni ozdobnych, a kolejne osiem przy ul. Żeromskiego.

- Będą to wiśnie w odmianie plena. Nie mają owoców, pełnią funkcję ozdobną. To rośliny botaniczne, które nie występują dziko. Są wytrzymałe na warunki miejskie i dedykowane do przestrzeni zurbanizowanej. Pięknie kwitną na biało z lekkim odcieniem różu, a jesienią mają wyrazisty pomarańczowy i czerwony kolor - wyjaśnia dyrektor Sikora.