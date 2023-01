Na drogach powiatu zielonogórskiego. Koniec ze zjeżdżaniem na pobocze w tej części gminy Świdnica. Droga otwarta po remoncie

Na drogach powiatu zielonogórskiego. Otwarcie drogi z Radomi do Drzonowa

Remont tej drogi zapowiadaliśmy w artykule Kolejny odcinek drogi powiatowej między Drzonowem a Radomią doczekał się remontu. Utrudnienia w ruchu nie potrwają jednak długo!

W czwartek, 5 stycznia odbyła się uroczystość otwarcia trasy po remoncie. Wyremontowany został Kolejny odcinek drogi powiatowej z Radomi do Drzonowa. To drugi etap zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do drogi wojewódzkiej nr 279".

Wyremontowany został odcinek 670 metrów. Droga została poszerzona do 6 m. Ma nawierzchnię bitumiczną. Ten odcinek przysparzał kierowcom problemów z powodu kiepskiego stanu nawierzchni i zmuszał do zjazdu na pobocze, kiedy z przeciwnej strony nadjeżdżał jakiś pojazd.