Na drogach Zielonej Góry. Dwie osoby potrącone na pasach w Zielonej Górze. Policja przestrzega i publikuje wideo

Kobieta kierująca fiatem potrąciła dwie osoby znajdujące się na przejściu dla pieszych. Do wypadku doszło w niedzielę, 6 listopada na ul. Sikorskiego w Zielonej Górze.

- Piesi znajdowali się już na środku przejścia, gdy wjechała w nich kierująca fiatem. Mężczyzna ze złamaną ręką trafił do szpitala – informuje podinspektor Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. - Kobieta będzie odpowiadała za spowodowanie wypadku drogowego. Kodeks karny przewiduje za to karę pozbawienia wolności do 3 lat.