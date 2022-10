Na drogach Zielonej Góry. Zderzyły się trzy samochody. Jedna osoba została przewieziona do szpitala

Do groźnej sytuacji doszło na ul. Zjednoczenia w Zielonej Górze, na drodze nr 32, między rondami na Przylep i Krosno/Żary.

Jedna osoba została poszkodowana i trafiła do szpitala na badania. To pasażer sharana.

- Czekamy na wyniki badań – mówi podinspektor Stanisławska. – W zależności od tego, co orzekną lekarze, zdarzenie zostanie zakwalifikowana jako kolizja albo wypadek. Jeżeli okaże się, że to wypadek sprawa trafi do sądu, jeżeli będzie to kolizja, kierująca otrzyma mandat i punkty karne.