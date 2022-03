Pomoc dla uchodźców wojennych

Zadaniem otworzonego na PKP w Zielonej Górze punktu informacyjnego jest zapewnienie zakwaterowania osobom uciekających przed skutkami działań wojennych w Ukrainie, które po przyjeździe do Polski nie mają gdzie mieszkać. Mieszkania są udostępniane nieodpłatnie. W ramach pomocy jest zapewniane wyżywienie i niezbędna pomoc medyczna. Żadne inne kwestie, w tym prawne, nie są w punkcie załatwiane.

Do punktu należy się zgłaszać osobiście. Informacja o ilości potrzebnych miejsc oraz dane personalne osób wymagających ulokowania przekazywane są do Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Gorzowie Wlkp., które to centrum wskazuje miejsce kwaterunku. Relokacja jest dokonywana na podstawie paszportu.

Wszystkie wiadomości dotyczące punktu informacyjnego na dworcu PKP w Zielonej Górze są dostępne na stronie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. www.gov.pl/web/uw-lubuski lub stronie facebookowej urzędu.

- Chodzi o zapewnienie jak najlepszej pomocy uchodźcom -mówi Kazimierz Łatwiński, radny wojewódzki i doradca wojewody lubuskiego. - W pierwszej kolejności do pomocy wytypowane jest województwo podkarpackie. Trzeba się jednak liczyć z tym, że jego możliwości z upływem czasu będą wyczerpywane, a coraz więcej obywateli Ukrainy zacznie szukać schronienia właśnie u nas.

Na dworcu PKP w Zielonej Górze otworzono punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy. Odbywa się w nim kwaterunek osób, które uciekły przed wojną. Akcję pomocową koordynuje Lubuski Urząd Wojewódzki Agnieszka Linka

Wielu Ukraińców pyta o wsparcie finansowe. Zadania związane z pomocą uchodźcom wojennym realizują ośrodki pomocy społecznej. W punkcie informacyjnym imigranci są o tym powiadamiani. Mogą też uzyskać numer telefonu do MOPS – u w Zielonej Górze.